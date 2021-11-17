/661813/البورصة-المصرية-تنتعش-مع-انتعاش-الذهب-والبترول-وانخفاض-الدولار

استعادت البورصة المصرية، حالة صعود لجميع المؤشرات بعد انخفاض استمر ليومين الماضيين، في ظل ارتفاع سعر الذهب عالمياً، ومحلياً بمعدل جنيهان زيادة في سعر الجرام اليوم.

دوت الخليج

أسعار البترول عالميًا

وفي ظل استعادة أسعار البترول ارتفاعها عالميا، في ظل تراجع لمؤشر الدولارالامريكي، بدافع الخوف من موجة تضخم عالمية بدأت بقوة في كلاً من أمريكا وبريطانيا بقوة.

وارتفع رأس المال السوقي بمقدار 3.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 713.469 مليار جنيه. هذا وحقق مؤشر "إيجى إكس 30" صعوداً بنسبة 0.35%، وأغلق على مستوى 11453 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليختتم التعاملات عند مستوى 1940 نقطة، وأيضًا وحقق مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً كبيراً بنسبة 0.5% ليختتم عند مستوى 13408 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28%، مختتما التعاملات عند مستوى 4485 نقطة، بينما وصل "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09% مختتماً التعاملات عند مستوى 2032 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% مختتماً التعاملات عند مستوى 2992 نقطة.