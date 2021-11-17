/661817/فصلت-رأسه-عن-جسمه-إحالة-سيدة-للجنايات-قتلت-زوجها-بسبب-المعاملة-السيئة

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، سيدة أمام محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها بقتل زوجها وقطع العضوه الذكري في إمبابة، ترجع تفاصيل الواقعة لشهر مايو الماضي، عندما عثر الأهالي في أحد شوارع إمبابة على «بطانية»، بداخلها جثة، ولم يتمكنوا من معرفة هوية صاحبها، كونها مقطوعة الرأس، لذا أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة سيدة للجنايات قتلت زوجها وقطعت عضوه الذكري

مقطوعة الرأس والعضو الذكري

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة إمبابة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص في أحد شوارع الدائرة، مقطوعة الرأس والعضو الذكري، وممثل بها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها.

تفريغ كاميرات المراقبة

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط المكان، أتضح أن الزوجة هي من قامت بقتل زوجها ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجدها، وألقت القبض عليها وبمواجهتها أمام رجال المباحث أقرت بارتكابها الواقعة.

إعتراف المتهمة

وبمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث إعترفت المتهمة خلال التحقيقات، أنها ارتكبت الجريمة، بسبب سوء معاملة زوجها لها، وأنها سئمت من «العيشة» معه لعدة سنوات بسبب تلك المعاملة السيئة.

منشطات جنسية وعلاقة محرمة

كما أكدت أن زوجها كان يتناول المنشطات الجنسية بكثرة، وكان يطلب منها معاشرتها بطريقة مُحرمة، إلا أنها كانت تقابل ذلك بالرفض، وما كان منه إلا أن يتعدى عليها بالضرب المبرح حتى تنفذ له مطلبه، وأضافت المتهمة، إلى أنها نفذت جريمتها ليلًا مستغلة نوم أطفالها، فأخذت سكينًا وقامت بنحر زوجها كالشاة وهو نائم، إلى أن فصلت رأسه عن جسده، ثم قطعت العضو الذكري، وقررت أن تلقي الرأس في أحد مقالب القمامة، ثم وضعت الجثة داخل بطانتين ومرتبة ووضعتها أمام إحدى الورش المغلقة في منطقة إمبابة.