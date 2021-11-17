الخطة والموازنة تناقش الحساب الختامي لهيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية للعام المالي2021\2020..وتطالب بالإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد«صور»

/661821/الخطة-والموازنة-تناقش-الحساب-الختامي-لهيئتي-التنمية-الصناعية-والمجتمعات-العمرانية-للعام-المالي20212020وتطالب-بالإسراع-في-تنفيذ-أغراض-قرض-تنمية-الصعيدصور

ناقشت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئتي التنمية الصناعية والسياحية للعام المالي 2020/2021.

هيئة التنمية الصناعية

واستعرض ممثلو هيئة التنمية الصناعية نتائج الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2020/2021، وناقشتهم اللجنة في بعض الملاحظات.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نتمني في المستقبل أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، والإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد وفقا لدور الهيئة.

ومن جانبة استعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، توصية اللجنة، قائلا: "نظرا لوجود العديد من الاختلافات في الأرقام المثبتة في قائمة المركز المالي الواردة للمجلس وبين الأرقام التي عرضت اليوم في الاجتماع، توصي اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة الأرقام، وتقديم تقرير مفصل عن الاختلافات الواردة بالأرقام وإفادة اللجنة بذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطاب عن القرض".

وفي هذا الصدد، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.

وقال سالم: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم في 2016 وانتهي المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلي بذات القيمة، لتنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات ورفع المستوي المعيشي بها، وبعد انتهاء خمس سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق في المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟".

وتابع سالم: "أري أن القرض لم يحقق الهدف منه حتي الآن، واللجنة التنسيقية في وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضي من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه".

واستكمل: "فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق اغراض التنمية المستدامة، لابد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء علي محددات وأهداف القرض التي تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلي علي الطبيعة" .

وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات،3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % و 40 %، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلي علي الأرض في شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتي 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق".

ورد النائب مصطفى سالم: "يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتي سيتم الانتهاء من الترفيق"، وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عان 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق".

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.