/661822/شروط-الحصول-على-المعاش-المبكر-في-القانون-الجديد

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الشروط الصادرة بشأن المعاش البكر للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والعاملين فى القطاع الحكومي والخاص.

دوت الخليج

وينشر دوت الخليج فى السطور التالية الشرواط اللازم توافرها بشأن منح معاش مبكر للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة وأيضًا فى القطاع الحكومي والخاص.

شروط الحصول على المعاش المبكر في القانون الجديد

- يحق للموظف الذي تخطى سن الـ50 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم تكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

- إذا تجاوز سن 55 وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، يتم تسوية حقوقه التأمينية

- إذا لم يكن تجاوز سن 55 عاما وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يتم ترقيته لمنصب أعلى.

- يتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.

- يحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- لا يجوز تعيين من تتم إحالته للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.