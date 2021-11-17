منع حسن أبو الروس من الغناء لهذا السبب

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، منع الفنان حسن أبو الروس من الغناء بداية من اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أكتوبر.

تحيا مصريرصد منع الفنان حسن أبو الروس من الغناء

وأتى قرار النقابة بشأن حسن أبو الروس لعدم إمتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وأعلنت النقابة أيضا مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة»

أزمات حسن أبو الروس بمهرجان الجونة

وكانت بدأت ازمات أبو الروس بملابسة المثيرة وأسلوبه المختلف عن الطبيعي، ثم تطورت أزماته مع الجمهور بعد طرح فيديو كليب يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وتعمد على الترويج له بشكل مختلف.

ثم تصريحاتها التي أصبح بها شيء من الإمتنان بالنفس والثقة، فضلا عن مصاحبته لدينا الشربيني فترة طويلة بمهرجان الجونة، واقتحامة لندوة أحمد السقا والغناء بها دون أن يأخذ إذن، كل هذا جعل الفنان حسن أبو الروس عرضه للإنتقاد من قبل الجمهور وأصدقائه في الفن.

أغنية فلتت مني لحسن أبو الروس ودينا الشربيني

هذا وتمكنت النجمة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس، من تحقيق نجاج واسع بأغنية «فلتت مني»، والتى تخطى عدد مشاهدتها مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» في أيام قليلة

وكان أبو الروس مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية “فلتت مني”، كما طرحها أيضا على تطبيق أنغامي، وبمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.