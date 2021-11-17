/661824/الزمالك-يتفق-مع-عبد-الله-جمعة-لتجديد-عقده

أنهى مسئولوا الزمالك اتفاقهم مع عبد الله جمعة الظهير الإيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حول تمديد تعاقده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصرح حسين السيد المسئول عن ملف الكرة بنادي الزمالك بأنهم أتفقوا مع عبد الله جمعة وإمام عاشور حول تمديد تعاقدهم مع الفارس الأبيض.

وبالفعل أعلن الزمالك بشكل رسمي منذ رقائق عن تجديد عقد إمام عاشور حتى 2025، لتطون خطوة هامة لمسئولوا الفريق في ملف تجديد اللاعبين الذي يأتي على رأسهم أشرف بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد بالإضافة لمحمد عبد الشافي.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".