افتتاح معرض التسوق بأسعار مخفضة بجامعة الزقازيق

جدة - نرمين السيد - ويقام المعرض بساحة كلية الآداب بالحرم الجامعى ويستمر لمدة 30 يوما، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البيئة الـ19 الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمقام تحت شعار "معا لبناء الإنسان للجمهورية الجديدة". وقال رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة تسعى لإقامة المعارض بهدف تسويق منتجات الطلاب بمختلف الكليات وتحفيزهم على الاستمرار فى الإنتاج والإبداع. وأضاف أن المعرض يتضمن 12 جناحا لبيع الملابس والمفروشات والأحذية والمصنوعات الجلدية من الشنط والإكسسوارات والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية والتشكيلية وكذلك المنتجات الغذائية؛ والأدوات المنزلية والمنظفات والمطهرات وأدوات التجميل؛ بالإضافة إلى جناح معرض الكتب الأدبية والثقافية والكتب المترجمة؛ بالتعاون مع الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين. ودعا رئيس الجامعة، طلاب الجامعة لزيارة المعرض الذى يحتوى على كافة المستلزمات الطلابية والكتب التثقيفية المتنوعة. يذكر أن المعرض شارك به طلاب كليتى الزراعة والتربية النوعية؛ بالإضافة إلى مشاركة 11 شركة من مشروعات الشباب بالقطاع الخاص.

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