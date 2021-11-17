وكيل الأزهر يؤكد عمق العلاقات مع مملكة البحرين

جدة - نرمين السيد - وقال "الضوينى"، إن الأزهر حريص على مد جسور التواصل مع قادة ‏الأديان حول العالم لنشر رسالته الوسطية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام، وبيان أن الإسلام على مر التاريخ قدم ‏السلام والخير للإنسانية، وحث المسلمين على التعامل بالحسنى والكلمة الطيبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، حتى تسود روح الأخوة بين الجميع وتنعم المجتمعات بالأمن والخير والأمان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى ‏للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، عضو مجلس حكماء المسلمين، على هامش القمة العالمية بين أصحاب الأديان، والتى ‏تنظمها وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بحضور عدد من العلماء والقادة الدينيين حول العالم، تحت شعار: "نحو عالم ‏متعاطف من خلال التسامح والإيمان والتفاهم".

ومن جانبه، أعرب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن ‏تقديره للدور الذى يقوم به الأزهر فى خدمة الدين الإسلامى والإنسانية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالأزهر‏ وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتطلع بلاده ‏لزيارة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مقدمًا نسخة من كتابه "تاريخ القضاء فى البحرين"، لوكيل الأزهر، ‏الذى يوثق مسيرة القضاء ‏منذ عام 1783م مع قيام الدولة البحرينية الحديثة.‏