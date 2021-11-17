عاجل.. قرارات جمهورية بتخصيص أراضى بمناطق مختلفة

جدة - نرمين السيد - كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 529 لسنة 2021 بإعادة تخصيص مساحة 100 فدان ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح. وأصدر رئيس الجمهورية أيضا قرار رقم 530 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كذلك أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 531 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى السويس والإسماعيلية شرق القناة لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 532 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة مسجد. نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

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