محافظ البحيرة: حياة كريمة ترتقى بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للقرى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ البحيرة هشام آمنة، الأعمال الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى الأبعادية ونديبة بمركز دمنهور، وذلك فى إطار متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض محافظة البحيرة والجارى تنفيذها فى 6 مراكز بإجمالى 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع لتنفيذ المبادرة بها فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة الجوانب و تقديم كافة الخدمات لمواطنيها.





واستهل الجولة بتفقد أعمال تنفيذ وحدة إسعاف، وتطوير مركز الشباب وإنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بقرية الأبعادية وتبطين ترعة الأبعادية ومدرسة الأبعادية الإعدادية ووحدة طب الأسرة وأعمال تطوير المساكن بالقرية، كما قاما بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية نديبة بمركز دمنهور ومنها المجمع الزراعى ومجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومحطة الصرف الصحى.

وأكد محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنى تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مؤكدًا على الدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى الإشراف على كافة المشروعات الجارية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

يذكر أن قرية الأبعادية وتوابعها تشهد تنفيذ 26 مشروعا بجميع القطاعات، كما تشهد قرية نديبة وتوابعها تنفيذ 19 مشروعا.