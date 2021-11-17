"الفرصة" أكبر مسابقة تليفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي على شاشة ON TV

الإعلامية لميس الحديدي تعلن 5 شروط للمشاركة أبرزها تقديم أفكار جديدة



مفاجآت مالية ومزايا عديدة للفائزين والترويج للأفكار والمشروعات من خلال البرنامج

تطلق قناة ON TV مسابقة الفرصة- وهي أكبر مسابقة تليفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي- عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وتستهدف المسابقة إتاحة الفرصة للشباب الواعد الذين لديهم مشروعات مبتكرة لعرضها أمام المشاهدين، والدخول في منافسات للحصول على جوائز مالية ومزايا أخرى عديدة، يأتي ذلك في إطار حرص القناة وبرنامج كلمة أخيرة على تحفيز الشباب على إطلاق مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات التنمية، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بالشباب بإطلاق مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال.

وأعلنت الإعلامية لميس الحديدي، إتاحة الفرصة للشباب الراغبين في المشاركة بمسابقة الفرصة تقديم المستندات المطلوب عبر صفحة الفرصة في كلمة أخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، وحددت إجراءات التقديم بتحميل استمارة المشاركة بالمسابقة من خلال هذا الرابط https://forms.gle/kM8gj7mLSwHKX8jT7 ، وملئ البيانات المطلوبة وهي اسم المشروع، والمحافظة التي يقع بها، ونشاط المشروع ويمكن الاختيار أكثر من مجال يخدمه المشروع.

كما حددت 5 شروط للمشاركة بمسابقة الفرصة، وهي: أولًا أن يكون الشركة مقرها في مصر وتكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، ثانيًا ألا يمر على تأسيس الشركة أكثر من 3 سنوات، ثالثًا أن يكون المشروع قائم على أرض الواقع أو على الأقل هناك منتج أو خدمة تجريبية، رابعًا أن يقدم المشروع فكرة جديدة أو حلًا غير مسبوق لمشكلة أو يقدم قيمة مضافة، خامسًا أن يكون واحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمشروع بالمسابقة يكون لديه مؤهل متوسط على الأقل.

ونبهت الإعلامية لميس الحديدي، على المتقدمين للمنافسة، التوضيح في استمارة التقديم أهم ما يميز مشروعه؛ لأنه ضمن شروط التقديم على المسابقة أن يقدم المشروع حلًا مبتكرًا لمشكلة أو يكون له قيمة مضافة، ولذا طالبت المتقدمين ضرورة الإجابة بوضوح عن هذا السؤال في استمارة التقديم.

وكشفت لميس الحديدي، عن تلقي المسابقة طلبات عديدة منذ فتح بدء التقديم خلال الايام القليلة الماضية، وسيتم تنظيم هذه الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط ومن ثم عرضها على لجنة التحكيم وتضم خبراء من مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتقييم المشروعات المقدمة، وسيمنح الفائزين جوائز مالية ومزايا عديدة، سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام منافسات مسابقة الفرصة في شكل حلقة أسبوعية، تعرض خلالها المشروعات المقدمة على لجنة التحكيم، لاختيار المشروعات الفائزة بناءً على معايير عديدة، سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ويستفيد المشاركين في المنافسات من عرض المشروع على إحدى كبرى القنوات الفضائية في الوطن العربي وفي أهم برامج "التوك شو" في مصر مما يساعده على الترويج لمشروعه، ومن ثم الترويج لمنتجاته أو إتاحة الفرصة للدخول في شراكات وفي حال الفوز سيحصل على جائزة مالية ومزايا عديدة.

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الإعلامية لميس الحديدي مسابقة لدعم ريادة الأعمال، إذ سبق أن قدمت مسابقة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، تقدم بها العديد من المشروعات الناجحة مثل مشروع شركة سويفل، والتي أصبحت قيمتها السوقية بعد عامين 1.5 مليار دولار وطرحت في بورصة ناسداك.