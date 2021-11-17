«حسن شاكوش وحمو بيكا» الأبرز..قائمة الممنوعين من الغناء من قبل نقابة الموسيقيين

/661816/حسن-شاكوش-وحمو-بيكا-الأبرزقائمة-الممنوعين-من-الغناء-من-قبل-نقابة-الموسيقيين

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

دوت الخليج يرصد أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة»

سبب إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

هاني شاكر يعلن انتهاء مسيرة حسن شاكوش

هذا وحسم الفنان هاني شاكر، مؤخرا الجدل المثار حول مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش بعد أن أعلن الأخير استعداده لطرح أغنية جديدة مع زميله مطرب المهرجان عمر كمال.

وقال هاني شاكر خلال برنامج Et بالعربي: “الغلط اللي غلطه ده انا و كل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تمامًا ونهائي بدون رجعة لأن احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش”.

وأضاف مشيرا إلى أن جراءة حسن شاكوش فاقت توقعه: “المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية ولم تحدث على مسرح أي فنان مصري أو عربي مضيفا "ميصحش أطلع أغنية أغنية إباحية على المسرح وأخلي الجمهور يشاركني وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى وهي فئة الطبالين".