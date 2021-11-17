«الموضوع كبر وحالتي طارئة»..حسام داغر يعلن خضوعة لعملية جراحية صعبة

/661827/الموضوع-كبر-وحالتي-طارئةحسام-داغر-يعلن-خضوعة-لعملية-جراحية-صعبة

أعلن الفنان حسام داغر، في الساعات القليلة الماضية، خضوعة لعملية جراحية صعبة، بعد إصابته بجرح كبير في قدميه نقل على إثره لإحدى للمستشفيات بجورجيا.

دوت الخليجيرصد تفاصيل إصابة الفنان حسام داغر

وكتب داغر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفا عن تفاصيل إصابته: «مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي أو اشكي لحد وبحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين .. أنا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب بجرح كبير في رجلي وأنا في جورجيا ودخلت بسببها المستشفي الألماني هناك عملوا جراحه سريعة».

وتابع حديثه مشيرا إلى تدهور حالته: «افتكرت الموضوع هيخلص علي كده بالمتابعة لكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر و مخلصش ومضطر أعمل عمليه النهاردة في مصر بعد ما رجعت و قالولي الحالة طارئة و للأسف العمليه بنج كلي والمتابعه بعدها أهم لضمان نجاح العملية .. قلت الحمدلله و أنا مؤمن دايما إن قضاء الله أخف وأحن من أي حاجه تانية و أكيد ده الأفضل لأني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل»

حسام داغر يطالب جمهوره بالدعاء

وأضاف حسام داغر، مطالبا الجمهور بالدعاء له: «بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي آلام وبشكركم أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لأني إنسان طبيعي بشعر بالخوف والضعف زي أي إنسان وبمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء .. الحمد لله في السراء الحمدلله في الضراء الحمدلله عل كل حال».

حسام داغر صاحب همم في مسلسل السيدة زينب

من ناحية أخرى، كشف حسام داغر عن طبيعة الدور الذي يلعبه في مسلسله الجديد بعنوان «السيدة زينب»، حيث أنه يقدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي بمثابة شخصية محورية يدور حولها العمل.

وأعلن داغر عن شخصيته بمسلسل «السيدة زينب» من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث علق قائلًا: "بقدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة.. أصحاب الهمم وإن شاء الله تنال إعجابكم وأقدمها بشكل كويس.. وربنا يوفقني".

مسلسل «السيدة زينب» للمخرج محمد النقلى، وتأليف أحمد صبحي، ويقدم داغر من خلاله دور جديد ومختلف عليه، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، بعد اختيار فريق العمل بجانب بطلته سوسن بدر، ويجرى مخرج المسلسل ترشيح العديد من الأسماء حاليًا وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.