رضا عبد العال: كيروش فاضي فنياً وبيضحك علينا

/661830/رضا-عبد-العال-كيروش-فاضي-فنيا-وبيضحك-علينا

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق حول أداء منتخب مصر في لقاء أمس أمام الجابون، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العالم في تصريحات تليفزيونية: " كيروش لم يقدم شئ مع منتخب مصر ولا يوجد أختلاف بينه وبين حسام البدري، ومصر تقدم أسوء مستوى لها بين جميع المنتخبات المتأهلة"

وأضاف: " كيروش فاضي فنياً ومعندوش حاجة يقدمها وبيضحك علينا، والتدريب في أوروبا مختلف عن أفريقيا وتحديداً مصر لذك ظهر كيروش بشكل سئ خلال اللقائات الذي خاضها، ولن ينجح إذا أستمر على هذا.

وأكمل: “ يوجد لاعبين لا يستحقون أرتداء قميص منتخب مصر، مثل مروان حمدي الذي تركه الزمالك بعدما لم يثبت نفسه فكيف يصبح مهاجم منتخب مصر الأساسي، هناك علامات أستفهام كثيراً”

وفاز منتخب مصر على نظيره الجابون بنتيجة 2/1 ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويعد الخماسي "تونس، المغرب، الجزائر،السنغال، نيجيريا" تصنيف أول، أي سيتقابل منتخب مصر مع أحد منهم، في مواجهة قوية وصعبة على الفريقين.

تصريحات كيروش

وقال كيروش: "كنا المرشح الأكبر للفوز أمام الجاوبن وخلقنا العديد من الفرص، لعبنا 4 مباريات وفوزنا في 3 وتعادلنا لقاء وهذا جيد".

وأكمل: "حققنا مكاسب من المباراة من بينها تجربة أكبر عدد من اللاعبين، وجميعهم يستحقون التهنئة بعد الفوز في ثلاثة مباريات".

وأضاف: "حان وقت العمل والتخطيط فيما هو قادم، كان يوجد لدينا 4 لاعبين لم يلعبوا اليوم بسبب الانذارات والإصابات، وأي لاعب يدخل من على الدكة بيقاتل وبيغير نتيجة اللقاء"

وأردف: "من الصعب الوصول لافضل توليفه، وكل فريق لديه 11 لاعب يعتمد عليهم"

وأختتم قائلاً: "لا أحد كان يصدق أن نضم لاعبين مثل مروان حمدي وأحمدي ياسين وإمام عاشور ، ولكن في الاخير هم لاعبين منتخب مصر الأن وهذا نجاح لنا ولهم ونتمنى أستمرارهم معنا في القادم".

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.