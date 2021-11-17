تعرف على أعراض الإصابة بمرض سرطان الفم

يُصاب الكثير من المواطنين بمرض سرطان الفم، إذ يعد من الأمراض الشائعة، ونشير فى السطور التالية أبرز أعراض الإصابة به.

دوت الخليج

وعلى رأس الأسباب التى قد تؤدى إلى الإصابة بمرض سرطان الفم، هو التعرض الزائد للشمس، أو حدوث طفرة جينية.

وإليكم الأعراض والأسباب التى تؤدى لمرض سرطان الفم:-

أعراض الإصابة بمرض سرطان الفم

- انتفاخ في منطقة الشفاه.

- جروح لا تلتئم داخل الفم.

- تخلخل الأسنان.

- الشعور بألم فى منطقة الفم أو الأذن. - الإحساس بألم عند البلع أو تحريك اللسان أو التحدث.

- ظهور بقع ملونة داخل الفم.

- حدوث التهاب بالحلق.

الأسباب التى قد تؤدى لمرض سرطان الفم

يصاب الإنسان بسرطان الفم نتيجة لحدوث انقسام غير طبيعي لخلايا الفم مما يؤدي الى تسارع نموها فتموت الخلايا السليمة وتتراكم الخلايا غير سليمة فيتكون الورم بمنطقة الفم. وغير معروف حتى الآن أسباب حدوث الطفرة الجينية المسببة لانقسام الخلايا لكن التعرض المطول لأشعة فوق البنفسجية يزيد من احتمالية ظهورها وفقا لاحدث الدراسات العلمية. أما عن عوامل الخطر الأخرى فتشمل التالى:- - نمط حياة غير صحي، حيث يعتبر اتباع عادات غير سليمة كشرب الخمور والسجائر من اسباب للاصابة بسرطان الفم.

العلاج من الإصابة بسرطان الفم

تتحدد نوعية علاج سرطان الفم على عدة عوامل صحة المريض ، مكان الورم ، ومستواه ، وتشمل علاجات سرطان الفم التالى:-

الجراحة

يلجأ الطبيب الى اجراء علمية جراحية لاستئصال الورم فى حالة كان الورم صغيرا.

العلاج الكيميائي

أما عن المراحل المتأخرة من الورم يتم استخدام الإشعاع الكيماوى للقضاء على الخلايا السرطانية.