/661836/التنمية-المحلية-تعلن-تسجيل-الموظف-الممنوع-من-دخول-مكان-عمله-بسبب-كورونا-غائب

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن الموظف الممنوع من دخول مكان عمله بسبب عدم تلقي لقاح كورونا، سوف يتم تسجيله غائبًا.

دوت الخليج

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، خلال حديثه على فضائية DMC، إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن منع الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا من الدخول إلى مكان عمله الإداري.

التنمية المحلية تعلن تسجيل الموظف الممنوع من دخول مكان عمله بسبب كورونا غائب

وأضاف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال حديثه مع الإعلامية دينا عصمت:" جرى التأكيد على كل الهيئات والوحدات الإدارة والوزرات، بشأن الالتزام التام بقرارات رئيس الوزراء بشأن ضرورة تلقى لقاح كورونا.

هذا ووفقًا لوزارة التنمية المحلية، فإنه يجرى الآن متابعة القرار الصادر تطعيم الموظفين غير الملقحين، كما تم التشديد على ارتداء الكمامة أو الماسك الطبي.

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وكان مجلس الوزارء، قد أصدر قرارًا فى وقت لاحق، يشدد على ضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ومنع الموظفين من الدخول نهائيًا إلى المواقع الإدارية فى حالة عدم تلقي لقاح كورونا.