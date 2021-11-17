/661833/منتدى-شباب-العالم-يستعد-للانطلاق-في-نسخته-الرابعة-وتأكيد-برلماني-على-أهميته-في-تبادل-الخبرات-ودوره-في-تصدير-صورة-ايجابية-عن-مصر-لدول-العالم

نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم فيديو تريجي، أعلن من خلاله عودة منتدى شباب العالم، والذى الكثير من المواطنين المهتمين بالمشاركة.

دوت الخليج

وحقق منتدى شباب العالم نجاحًا مبهرًا خلال السنوات الماضية، حيث دفع أنظار الكثير من الدول الأوربية والأفريقية تتجه لمدينة شرم الشيخ حيث الحدث العالمي والاستثنائي.

عودة منتدى شباب العالم

وعلى الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم جاء منشور يقول:" من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، لقد عدنا، عودة إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام مصر، ترقبوا منتدى الشباب العالمي.

أحمد دياب: منتدى شباب العالم فرصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب

وأعرب النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلش الشيوخ، عن سعادته بعد الإعلان عن اطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا المنتدى يبعث العديد من الرسائل الهامة لكافة دول العالم، بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها مهما قابلت من تحد أو صعاب فستظل شامخة أبية.

وتابع النائب احمد دياب خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان هذا المنتدى العالمي دوره كبير في تبادل الرؤى والافكار بين شباب العالم، حيث الاحتكاك المباشر والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة والمتواجة، إضافة إلى الصورة الايجابية التي يساهم في تصديرها عن مصر.

دوت الخليج

اكمل وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب، أن منتدى شباب العالم يأتي بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، لذلك سوف يتم مناقشة أوضاع العالم ما بعد كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، بجانب تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للمنتدى كقضايا السلام والإبداع والتنمية، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المنتدى.

ونوه النائب أحمد دياب إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب واعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في في تحقيق النهضة من أجل المساهمة في بناء دولة الجديدة والسير نحو جمهورية مصر الجديدة.

متحدث تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أضاف العديد من السياسات الشبابية على أجندة الحكومات

أشاد مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الأكاديمية الوطنية الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم عن إقامة النسخة الرابعة منه يناير القادم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أضافت عبر المنتدى وتوصياته الختامية التي يعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من السياسات الشبابية على أجندة حكومات دول مختلفة.

وقال أمين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - إن منتدى شباب العالم يترجم عمليا اهتمام القيادة السياسية المصرية بقضايا الشباب على كافة المستويات بما فيها الدولي، وثقتها كذلك في الشباب المصري لتمثيل بلدهم.

وأضاف أن إعلان إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، ولا شك أن الإجراءات الاحترازية التي استعدت بها اللجنة المنظمة ستفوق تطلعات ضيوف المنتدى وشركاء النجاح من مختلف دول العالم.

وأوضح أن هذه النسخة تأتي بعد العديد من المستجدات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة في مقدمتها أوضاع العالم ما بعد كورونا التي ستحتل صدارة أجندة المنتدى إلى جانب محاور أخرى.. منوها بأن هذه النسخة تأتي أيضا بعد أشواط كبيرة قد قطعتها مصر إلى الأمام في العديد من المجالات.

وتابع: "نحن نحمل مسئولية عرض تجربتنا على النماذج الشبابية من مختلف دول العالم الذين سيلعبون دورا سياسيا في بلادهم مستقبلا، لذلك فحرصنا على الالتقاء المستمر بشباب العالم عبر هذا المنتدى يعد مسئولية شبابية مصرية على عاتقنا نحو قضايانا المشتركة، خاصة بعد اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب".

ولفت إلى أن المنتدى أصبح يمثل نقطة مصرية لتلاقي الخبرات حول العالم، بالإضافة لكونه منصة إعلان دولي لأفكار الشباب بمختلف القضايا الإنمائية، مرورا بحالة الإقبال الثقافي التي صنعها، منوها بأن كل هذا يرسخ حضورا على المستوى الدولي في شئون الشباب يحملنا المسئولية التي تليق بمكانة مصر وريادتها.. منوها بأن منتدى شباب العالم يعكس الدور الذي سوف تضطلع به مصر في تنفيذها كالتزام أولي منها تجاه شبابها وشباب العالم إلى جانب الدور المشترك مع دول أخرى.

رئيس لجنة صحة الشيوخ: منتدي شباب العالم رساله للعالم على نجاح مصر في التصدي لازمة كورونا

قال الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر يناير القادم تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور ، مؤكدا أن منتدي شباب العالم تعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بمنتهي الشفافية.

وتابع الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،في تصريحات صحفية اليوم ، أن عودة إقامه هذا المنتدي رساله للعالم بأن مصر إستطاعت التصدي ومواجهة أزمة كورونا بنجاح ، وأن الحياة فى مصر عادت لطبيعتهاحضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم