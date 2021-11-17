مرصد الأزهر يحذر من استراتيجية داعش فى الهجوم على السجون لتهريب عناصره

جدة - نرمين السيد - تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الذى شنه تنظيم داعش الإرهابى على سجن يضم عناصر تابعة للتنظيم بريف الحسكة الجنوبى، شمالى سوريا، والذى تصدت له قوات الأمن الداخلى، تدعمها مروحيات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية.





وفى هذا السياق يؤكد مرصد الأزهر أن استهداف تنظيم داعش للسجون الذى يقبع فيها عناصره -لاسيما القادة منهم- أحد أهم الاستراتيجيات التى أعلنها بعد تبنيه هجومًا على سجن فى مدينة جلال آباد، شرقى أفغانستان عام 2020، والذى هرب على إثره ما يقرب من 300 عنصر من مقاتلى التنظيم الإرهابى.

جدير بالذكر جدير بالذكر أن القوات العراقية قد حصلت على تسجيل صوتى لأبى حمزة القرشى المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابى، يحث فيه أفراد التنظيم على مهاجمة السجون وتحرير الأسرى على حد وصفه.

كما أن هناك محاولات كثيرة فى هذه الأيام لمهاجمة السجون فى العراق، وقد تم إحباط الكثير من تلك العمليات، فمنذ ظهور داعش وحتى الآن، فإن الكثير من السجون العراقية والسورية لا تزال خارج الخدمة، بسبب الهجمات الواقعة عليها.

ومرصد الأزهر إذ يحذر من هذه الاستراتيجية الخطيرة للتنظيم، فإنه يدعو كافة الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بضرورة الحذر وأخذ الحيطة من مثل هذه الهجمات التى يحاول التنظيم الإرهابى من خلالها تجميع صفوفه مرة أخرى، لمواصلة عملياته الإرهابية، كما يوصى المرصد بضرورة إيجاد حل لمعضلة مقاتلى التنظيم من الأجانب فى السجون العراقية.