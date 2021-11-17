تاج الدين: إقبال كبير على تلقى لقاحات كورونا وكل الأنواع متوفرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الخطة التى تعمل بها الدولة المصرية لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمصريين محكمة وقوية للغاية، وبذل فيها جهد كبير سواء على المستوى السياسي أو الفني، أو الطبي، أو المالى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، على فضائية مصر الأولى، مصر لديها حاليا وفرة فى عدد اللقاحات، كما يحدث تسلسل وتدفق لها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وفرت كل الأموال اللازمة لتوفير هذه اللقاحات، مؤكدا على أن كل أنواع اللقاحات موجودة داخل مصر.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين،إلى أن اليوم أصبح هناك 1000 مركز تطعيم لإعطاء اللقاحات منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى الإقبال الذى أصبح موجود الآن كبير من المواطنين على تلقى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المنظومة الحكومية التى أكدت على أنه لابد من تطعيم جميع الكوادر الجامعية، وجميع المدرسين والعاملين فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى بكل فروعه، ثم القرار الأخير بأن موظفي الدولة لن يستطيعون الدخول إلى مقار العمل إلا بعد التطعيم، ثم القرار الذى نفذ يوم 15 بأن كل المتعاملين مع الجهات الحكومية لا بد أن يحصلون على التطعيم قبل دخول المقار الحكومية، كل هذه القرارات كان هدفها الأول والأخير هو حماية المواطن من ناحية، وحماية المجتمع، والحد من انتشار المرض بقدر المستطاع فى هذه الفترة الحرجة فى العالم كله.