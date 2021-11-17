«لو مكلتش عيش هنا..هاكله برة بلدي»..حمو بيكا يعلق على قرار وقفه

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رد الفنان حمود بيكا على قرار منعه من الغناء، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية في الساعات القليلة الماضية، من خلال لايف بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد تعليق حمو بيكا على قرار منعه من الغناء

وقال حمو بيكا خلال البث: «كل هبيسألني مش بترد ليه، ساكت عشان أنا بتوقف من ٥ سنين، وكل شوية قواضي وحوارات كتير،ع أقول إن انت وانت بتوقفني، بتوقف ناس معايا كتير بتاكل عيش، حرام اللي بتعملوه فينا ده احنا مدينون».

وتابع: «النقابة فيها ناس كتير لا تصلح للغناء، مش إحنا بس ورقم ذلك معاهم الكارنيه وبيمشو بيه عادي، أنا أي حاجة داخل النقابة بقول عليها حاضر عشان أكل عيش، كنت دافع ١٥ ألف جنيه عشان تصريح حفلة الساحل، ومش بقول لا للنقابة أبدا، أنا لو ملكتش عيش هما هطلع أكل برة بلدي، بس أنا بحب مصر».

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

هذا وأعلنت النقابة مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

عمل سينمائي يجمع حمو بيكا بـ عمر كمال

من ناحية أخرى، يستعد كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد بعنوان «أخطر اتنين في مصر» من إنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

على جانب أخر، كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة لللجمهور.

وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي.