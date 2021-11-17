/661843/بالصور-لماذا-يتصدر-محمد-صلاح-ترند-تويتر-في-مصر

تصدر الدولي المصري محمد صلاح ترند تويتر، في الساعات الماضية بالرغم من عدم وجود أي أحداث يشارك بها الفرعون في هذه الفترة، إلا وأنه تصدر الحديث في تطبيق تويتر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء معظم الأحاديث والبحص عن محمد صلاح على تطبيق تويتر بمصر، بعد مباراة المنتخب الوطني والجابون، في الجولة السادسة من الدور الأول من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء حديث وتغريدات تويتر على العديد من الاحداث التي ظهر بها الفرعون في مباراة منتخب بلاده أمام الجابون، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الأولى:

ظهور محمد صلاح في بداية الحفل التي شهدته أحداث افتتاحية المباراة، بحفل بسيط لأصحاب الهمم، والتي حرث فيها صلاح على دعمهم وتصويرهم.

الثانية:

الموقف الأشهر بعد مشاركة صلاح في المباراة، في الدقيقة الـ 56 وإرتدائه شارة القيادة من أحمد فتحي، والتي ظهر فيها فتحي وهو يعطيه شارة القيادة وهو حزين.

الثالثة:

حرص محمد صلاح في نهاية المباراة، على مؤازرة لاعبي منتخب الجابون، بعد الخسارة في اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسارة بطاقة التأهل للدور النهائي من التصفيات.

الرابعة:

دخول الحرص الخاص لمحمد صلاح ملعب المباراة بعد نهاية اللقاء، ومرافقته في كل مكان يتحرك به صلاح، ليصير غضب الجمهور المصري والناقدين على تواجد الحراص معه وهو داخل بلاده.

الخامسة:

نشر صور على حسابه الشخصي من مباراة منتخب بلاده أمام الجابون، وتواجد ابنته الصغرى "كيان" مع صوره في المباراة وقبلها مع أصحاب الهمم.

بيان اتحاد الكرة على حراس محمد صلاح

بيان اتحاد الكورة: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا، كما أن حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنجولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر كما يؤكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة".

وأضاف: "اتحاد كرة القدم إذ يؤكد على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة".