رسمياً الزمالك يضم نجم طائرة الاتحاد السكندري محمد مصطفى

/661844/رسميا-الزمالك-يضم-نجم-طائرة-الاتحاد-السكندري-محمد-مصطفى

نجح نادي الزمالك في ضم محمد مصطفى لاعب كرة الطائرة، لمدة موسمين، قادماً من الاتحاد السكندري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في ضم محمود مصطفى، بعد مفاوضات دامت لعدة أيام لينجحوا في الأخير لضمه.

ويعد محمد مصطفى من أبرز اللاعبين في الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، وفاز بجائزة أفضل لاعب في مصر الموسم الماضي، لذلك هي إضافة كبيرة ومميزه لفريق الطائرة بنادي الزمالك.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك أبتداً من يوم السبت القادم.

رسمياً الزمالك يعلن التجديد لعبد الله جمعة

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن تمديد تعاقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

وتسعى اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، أن تجدد لأكثر من لاعب في الفريق على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أبوجبل وطارق حامد.

الزمالك يعلن تجديد عقد إمام عاشور

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد لاعبه إمام عاشور بعقد يمتد حتى 2025، كما أعلنت الصفحة الرسمية للنادي بنجاح تمديد عقد اللاعب الشاب.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".