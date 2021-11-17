«حرام تقطعوا عيشنا..احنا مديونين»..حمو بيكا يعترض على قرار الموسيقيين

/661845/حرام-تقطعوا-عيشنااحنا-مديونينحمو-بيكا-يعترض-على-قرار-الموسيقيين

اعترض الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منعه هو من أصدقائه، منهم حسن شاكوش، ووزة، وشكل، وغيرهم، من الغناء حتى الحصول على تصريح.

دوت الخليج يرصد رسالة حمو بيكا لنقابة المهن الموسيقية بعد قرار منعه من الغناء

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قرارتكم حرام، إحنا مديونين، واللي بتعملوه دا مش عدل، اعملولنا تصريح يومي لمزاولة المهنة، انتوا بتهدو الحلم اللي بنيناه من سنين».

وتابع: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب في قطع عيشنا من البلد ديب، بقى نايم ع المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير.. وأنت قاعد في بيتك، علينا فلوس خدونا تحت باطكم.. أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني».

وأضاف: : «النقابة فيها ناس كتير لا تصلح للغناء، مش إحنا بس ورقم ذلك معاهم الكارنيه وبيمشو بيه عادي، أنا أي حاجة داخل النقابة بقول عليها حاضر عشان أكل عيش، كنت دافع ١٥ ألف جنيه عشان تصريح حفلة الساحل، ومش بقول لا للنقابة أبدا، أنا لو ملكتش عيش هما هطلع أكل برة بلدي، بس أنا بحب مصر».

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

هذا وأعلنت النقابة مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

منع حسن أبو الروس من الغناء

كام قررت نقابة الموسيقيين أيضا منع الفنان حسن أبو الروس من الغناء بداية من اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أكتوبر.

وأتى قرار النقابة بشأن حسن أبو الروس لعدم إمتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.