إنفوجراف- مهام وحدة حقوق الإنسان فى وزارة التضامن

جدة - نرمين السيد - أنشأت وزارة التضامن الاجتماعى وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذى استهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة فى سبتمبر الماضى.





ويوضح الإنفوجراف التالى مهام عمل وحدة لحقوق الإنسان بوزارة التضامن. وتعمل الوحدة على دعم وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات المواطنين، كما تعمل على التواصل مع مجالس وجمعيات حقوق الإنسان.

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