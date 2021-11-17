نبيلة مكرم: إشادة دولية بجهود مصر فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة فى تصريح تلفزيونية، اليوم الأربعاء، خلال مبادرة "مراكب النجاة" لتوعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، إن الوزارة تقوم بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم الفرص البديلة من خلال المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة".

وأضافت أن وزارة الهجرة تعمل مع شركاء لها فى هذه المبادرة مثل وزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا المجلس القومى للمرأة وذلك من خلال توعية المرأة فى القرى والمحافظات.

وتابعت أن الجهود والشراكة الذى يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما تقول:"اننا جميعا نخدم هدف واحد وهو الوطن، وتتوازى مبادرة مراكب النجاة، مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تؤكد أنه كلما قمنا بتحسين مستوى معيشة المواطن وتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية كلما حافظنا على المواطن".