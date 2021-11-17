البحوث الإسلامية: منهج الأزهر يسعى لتحقيق التوازن فى جميع مجالات الحياة

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وقال الأمين العام خلال كلمته التى ألقاها فى حفل الافتتاح، إن الله تعالى خلق الإنسان واستخلفه فى هذا الكون ليعمره، وجعل الكليات الخمس هى قوام الدنيا، وهذه المقاصد هى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، بحيث إذا فقدت أو فقد البعض منها أدى إلى عدم استخلاف الإنسان فى الأرض.
وأضاف "عياد"، أن نظرة الإسلام تقوم بالتركيز على محاور متعددة، متى اختل واحدًا منها اختل بناء الإنسان، وهذه المحاور هى: البناء العقدى، والبناء الروحى، والبناء العلمى والمعرفى، والبناء الأخلاقى، ثم البناء البدنى والجسدى، فبسلامة الجسد وصلاحه يؤدى الإنسان وظيفته فى هذه الحياة.
وأشار الأمين العام، إلى أن هذا الملتقى من الأهمية بمكان، حيث يتعلق بنظرة الشريعة الإسلامية، والأزهر الشريف إلى الإنسان السوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفى كل خير"، حيث أن الحرص على مناهج الدين هو ما يقوم به الأزهر الشريف من خلال التركيز على البناء الإنسانى فى كل الجوانب، ومن ثم يأتى هذا اللقاء الذى يحرص على استخدام الجسم السليم لتحقيق الخلافة فى الأرض.
وأوضح "عياد"، أنه إذا كانت الرياضة تبنى الأجسام فإن الأخلاق تبنى المجتمعات، وهذا ما يسعى إليه الأزهر الشريف من خلال منهجه الذى يضمن تحقيق التوازن فى جميع مجالات الحياة البشرية، فيشمل الاعتدال فى الاعتقاد والمواقف والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق والمنهج.
أكد الأمين العام، أن نظرة الأزهر للرياضة منبثق من نظرة الإسلام للرياضة، مما يؤكد منهج الأزهر الشريف الوسطى المنفتح الذى يؤكد على أن الرياضة حق للجميع، وأن الترويح عن النفس حق للجميع، طالما أنه وفق المألوف عرفا، ووفق المتعارف عليه، بما لا يخالف نصا أو يعارض نقلا، لأن الإسلام دعا إلى ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".
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