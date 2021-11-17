محافظ أسوان يؤكد عدم تأثر حركة السياحة بالأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، عدم تأثر الحركة السياحية بما شهدته المحافظة من أحوال جوية غير عادية، وخاصة فى ظل انتظام عمل المزارات والمعالم السياحية والأثرية، وأيضا توفير كافة المرافق والخدمات للفنادق الثابتة، مشيرا إلى استمرار عمل الحركة النهرية للفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.





ووجه محافظ أسوان -فى بيان صادر اليوم الأربعاء - بتكثيف أعمال النظافة العامة والعمل على تشغيل كافة المعدات والسيارات بكامل طاقتها لرفع تراكمات الأتربة الناتجة من سوء الأحوال الجوية، علاوة على رفع القمامة والمخلفات أولا بأول من الصناديق والحاويات المنتشرة فى الشوارع والمناطق السكنية لتحسين مستوى المعيشة وتسهيل الحركة المرورية. وتابع قيام الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع مخلفات الأشجار وأعمدة الإنارة من الشوارع الرئيسية والداخلية، بجانب شفط تجمعات المياه فى هذه المواقع والتى شهدت سقوط السيول والأمطار الغزيرة مساء الجمعة الماضية.

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