الانتهاء من صيانة وإصلاح خطوط مياه الشرب بمحافظات القناة

جدة - نرمين السيد - صرح عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة؛ بأن فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة قد انتهت من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.





وذكر بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء، أن قطاع الإسماعيلية انتهت فيه فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 6 بوصة بمدينة المستقبل بمنطقة تعاونيات "ب"، تحت إشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية؛ وفى منطقة القصاصين انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 4 بوصة بعزبة صبرى الجبل بقرية أم عزام والمغذى لعزبة صبرى تحت إشراف المهندس محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين؛ وكذا الانتهاء من إصلاح كسر خط 6 بوصة بمدينة القصاصين؛ وعادت الأمور إلى طبيعتها وعاد ضخ المياه مرة أخرى إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وفى منطقة أبوصوير تم الانتهاء من إصلاح خط المياه 4 بوصة بعزبة الصفيح بمدينة أبوصوير والمغذى للعزبة بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف المهندس محمد سليم رئيس المنطقة؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها؛ وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى سياق متصل؛ انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة شرق وبإشراف محمد بهاء؛ مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 4 بوصة بشارع العريش بمنطقة القنطرة شرق؛ كما انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة غرب من إصلاح خط المياه 6 بوصة بعزبة أبو رشيد والمغذى لعزبة أبو صبيح وعزبة أبو رشيد بإشراف المهندس محمد ماضى رئيس المنطقة؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى قطاع السويس انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح خط المياه 4 بوصة بحى الجناين والمغذى لقرية العمدة؛ وكذا الانتهاء من إصلاح كسر 4 بوصة بمنطقة أبو عارف بحى الجناين والمغذى لمنطقة أبو عارف وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشاد عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة؛ بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسى وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد "عصمت"، أن شركة محافظات القناة تعمل وفق خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارئ الشاملة بمحافظات القناة؛ فى إطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة؛ مشيرا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن؛ كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".