حفر 5 آبار مياه بتكلفة 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الإدارة العامة للموارد المائية بالمحافظة بالبدء فى تنفيذ حفر 5 آبار بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى لحفر الآبار للتجمعات البدوية المحتاجة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة زيدان عبدالغفار، اليوم الأربعاء بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق مع رؤساء المدن التى سيتم بها حفر الآبار للتجمعات البدوية المحتاجة، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لدعمها لأهالى محافظة جنوب سيناء فى مجال حفر الآبار للمناطق المحتاجة، بالإضافة لمساهمة الوزارة فى العديد من المجالات الأخرى.