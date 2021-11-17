انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الارصاد الجوية بيان بحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد طقس الأسبوع المقبل وخاصة يومي السبت والأحد المقبلين، حدوث تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً على أغلب محافظات الجمهورية مع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وتحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال ال72 ساعة المقبلة على كافة الأنحاء:-

أشارت هيئة الارصاد في الجوية في بيانها الصادر بشأن توقعاتها لحالة الطقس يومي الخميس والجمعة 18، 19 نوفمبر 2021 بأن حالة الطقس السائدة خلال تلك الفترة هو طقس معتدل الحرارة خلال النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وحتى شمال الصعيد، يكون حار في جنوب الصعيد، أما خلال الليل فتكون حالة الطقس المتوقعة هو لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره وحتى الساعات الأولي من الصباح الباكر.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية بأن يومي السبت والأحد الموافقين 20، 21 نوفمبر سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تكون مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة على أغلب أنحار الجمهورية، بالتزامن مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية ويمكن التعرف على الظواهر الجوية بشكل تفصيلي من خلال البيان التفصيلي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية:-

وكشفت هيئة الارصاد الجوية بأن حالة الطقس تبدأ في التحسن اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 وذلك بهطول أمطار على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية فقط بنسبة 30% وعلى فترات متقطعة.

وأهابت هيئة الارصاد الجوية بالسادة المسئولين عن المناطق التي سوف تشهد سقوط أمطار غزيرة، باتخاذ ما يلزم من تدابير للحد من الأثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار، للتيسير عن المواطنين للذهاب إلى مقار عملهم بسهولة ويسر، دون أية معوقات بسبب سقوط الأمطار بغزارة خلال يومي السبت والأحد المقبلين.