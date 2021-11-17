/661848/مصطفى-طلعت-ينافس-بقوة-فى-انتخابات-نادى-الجزيرة-على-العضوية-فوق-السن

يخوض مصطفى مدحت طلعت، انتخابات نادى الجزيرة الرياضى على منصب العضوية فوق السن رقم 14 ضمن قائمة شريف سيف النصر والتى من المقرر اقامتها بعد غد الجمعة الموافق 19 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج

ويعد مصطفى طلعت من الأعضاء اصحاب السمعة الطيبة والعلاقات القوية مع اعضاء النادى ، خاصة انه كان عضوا فى مجلس الادارة من قبل فى عام 2014 ، ورئيس لجنة العضوية فى 2017 ، وعضو لجنة تعديل اللائحة.

مصطفى طلعت ينافس بقوة فى انتخابات نادى الجزيرة على العضوية فوق السن

ويمتلك مصطفى طلعت سيرة جيدة حيث انه خريج مدرسة الفرير دفعة 1986 ، وحاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال سنة ١٩٩٠ ، ويعمل فى مجال نقل الكهرباء.

ويتضمن برنامجه الانتخابى تعديل اللائحة الاساسية للنادى لتضمن حقوق الاعضاء و تضمن الشفافية و تقليص السلطة المطلقة لمجلس الادارة فى تطبيق العقوبات و شطب العضوية، كما تعدل قوانين العضوية لصالح العضو و عمل برنامج خاص يميز الرواد و الاهتمام بالبرامج الترفيهية فى السنتر كورت، واعادة هيكلة النظام الادارى للنادى سواء فى الادارة او الرياضة و خلق نقاط جذب للشباب داخل النادى و تحسين جودة و خدمات حديقة الاطفال.