/661850/وزير-التعليم مصر-مستمرة-في-مجال-تطوير-التعليم--ومازلنا-في-بداية-الطريق

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" بشأن تطوير العملية التعليمية في مصر، مضيفا:” إن مصر مستمرة في مجال تطوير التعليم، ومازلنا في بداية الطريق".

دوت الخليج

وأضاف وزير التعليم الدكتور طارق شوقي :” واجهتنا مشاكل كثيرة في التعليم والذي كان مهملا لفترات طويلة"، متابعا "نعمل على حل مشكلة عجز المعلمين".

وزير التعليم: مصر مستمرة في مجال تطوير التعليم .. ومازلنا في بداية الطريق

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على ضرورة تغيير المناهج كي تتماشى مع العصر الجديد، منوها أنه علينا تغيير مفهومنا عن أهداف التعليم، والرجوع لفكرة المعرفة وتعليم المهارات وليس الحفظ والتلقين".

طارق شوقي: مصر الـ 39 بتصنيف USNews لأعلى87 دولة في جودة التعليم

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.

وأعلن موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

و أشار الوزير إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصري" وتعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".