/661814/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يكشف-عن-سبب-تواجد-الحراس-الخاصة-لمحمد-صلاح

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان قدمه للجمهور، عن سبب تواجد حراسة خاصة حول محمد صلاح، ترافقة لكل مكان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر حرسن خاصين لمحمد صلاح منذ عودة من إنجلترا، للمشاركة مع المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين من الدور الأول من تصفيات القارة الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ظهور الحرس أمام الجابون

دخول الحرص الخاص لمحمد صلاح ملعب المباراة بعد نهاية اللقاء، ومرافقته في كل مكان يتحرك به صلاح، ليصير غضب الجمهور المصري والناقدين على تواجد الحراص معه وهو داخل بلاده.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

بيان اتحاد الكورة: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا، كما أن حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنجولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر كما يؤكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة".

وأضاف: "اتحاد كرة القدم إذ يؤكد على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة".

منتخبات تأهلت من الجولة الماضية

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.