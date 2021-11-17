/661846/مفاجأة-أرسنال-يقترب-من-فسخ-عقد-محمد-النني

أشارت عدة تقارير إنجليزية عن أقراب نادي أرسنال الإنجليزي، عن فسخ عقد محمد النني لاعب منتخب مصر الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الجانرز بات على استعداد لفسخ عقد اللاعب خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام أكثر من فريق بالاعب على رأسهم جالطه سراي التركي.

ويأتي قرار فسخ التعاقد مع النني بسبب ابتعاده بشكل كبير عن مباريات الفريق الأخيرة، ةعدم أعتماد ميكيل أرتيتا المدير الفني عليه بشكل أساسي، ويشركه على فترات من حين للأخر ليخرج من حساباته.

الجدير بالذكر أن عقد النني مع أرسنال سوف ينتهي في شهر يونيو من العام القادم 2022.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".