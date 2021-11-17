«اشتري كرامتك انتي مش محتاجة حد»..سمية الخشاب تنصح متابعة بعد تعرضها للعنف الأسري

/661849/اشتري-كرامتك-انتي-مش-محتاجة-حدسمية-الخشاب-تنصح-متابعة-بعد-تعرضها-للعنف-الأسري

وجهت الفنانة سمية الخشاب، كعادتها نصيحة جديدة لإحدى متابعيها، بعد أن سألتها عن كيفية التعايش مع العنف الأسري سواء من الأب أو الزوج.

دوت الخليج يرصد نصيحة سمية الخشاب لمتابعة تتعرض لعنف أسري

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» : «اشتري كرامتك إنتي مش محتاجة حد، تقدري تشتغلي وتتعتمدي على نفسك وممكن كفاءتك تبقى أحسن من ١٠٠ راجل».

تصريحات سمية الخشاب لـ «بصراحة»

هذا، وفجرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة تصرحات جريئة، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «بصراحة مع» المذاع عبر قناة mbc وان، بجانب الفنان ماجد المصري.

وكانت أبرز هذه التصريحات، حول طفولتها وخوف والدتها عليها، كما كشفت عن جوانب جديدة من شخصيتها وأسرار من حياتها الفنية، مشيرة إلى أنها لن تسعى للزواج مرة أخرى إلا في الوقت المناسب، وأتت تلك التصريحات على النحو الأتي:

- مش محتاجة لراجل يكملني، ومش متجوزة وعايشة أسعد لحظات حياتي

- أرفض مثل "ضل راجل ولا ضل حيطة” وأعتبره رجعي بحت لأن في بعض الأوقات الضل بيكون أفضل من الرجل

- عايزة أعيش مراهقتي لاني معشتهاش

- أمي كانت بتخاف عليا وحبساني ومنعاني أبات عند ولاد خالي أو عمي

- لو صاحبتى قاعده معايا في البيت ممنوع نقفل الباب علينا، بعدها كبرت وعرفت ان حقها كانت تخاف

- وأنا طفلة مشوفتش عقد من الرجالة ومحدش كان عنيف معايا

- -كنت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني، وكسرت دراع واحد مرة

- أنا مجنونة وممكن أنط من طيارة على إرتفاه 5000 متر، وبمارس الغطس

-أول حب في حياتي كان في المرحلة الثانوية مع ابن الجيران، وكان بيدافع عني أما حد بيضايقني، وكنت بوقف الشارع كله على رجل

سمية الخشاب تتناشد بمد فترة الخطوبة

هذا وحرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه نصيحة للشباب والأهالي المتسارعين على الزواج، والتي تعد السبب الرئيسي في انتشار الطلاق خلال تلك الفترة.

وكتبت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «المفروض فترة الخطوبة متقلش عن سنة ونص على الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن على البنت ونسترها، قوم أيه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاتة متطلقة وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خائفة من كلام الناس أو عشان العيال».