سفير مصر بجنوب إفريقيا: طريق القاهرة- كيب تاون محور تنموى يضم 9 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - ولفت "الفاضلى"، إلى أن هذا المحور سيعزز تحقيق الاندماج داخل القارة الإفريقية وفق أطر جديدة تتجاوز التقسيم الجغرافى التقليدى الموروث عن الاستعمار، الذى قسم القارة إلى شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية برئاسته ضمن فعاليات اليوم المصرى بمعرض التجارة البينية الإفريقية الذى يُنظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الإفريقى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال الفترة 15- 21 نوفمبر بمدينة ديربان- جنوب إفريقيا.

وشدد السفير المصرى على أن مصر وجنوب إفريقيا قطبا هذا المحور شمالًا وجنوبًا، ومن ثم فإن قدرتهما على قيادة القارة الإفريقية فى عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاندماج الإفريقى من خلاله تتم بالعمل على أن يصبحا من أهم 10 شركاء تجاريين لبعضهما البعض خلال خمس سنوات، وخاصة مع انطلاق "منطقة التجارة الحرة الإفريقية" إلى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والاندماج بين الدول الإفريقية، وصولًا إلى تحقيق الاندماج الإفريقى التى يسعى الجميع إلى الوصول إليها "إفريقيا التى نريدها.

وأشار إلى أن الرؤية المصرية لكيفية تحقيق الاندماج فى القارة الإفريقية تتمحور حول الصناعة والتجارة، بما ينقل القارة من مرحلة إدارة الفقر إلى مرحلة خلق الثروة، تنفيذاً لأجندة إفريقيا 2063 التى تبناها الاتحاد الإفريقى عام 2013، مؤكدًا ضرورة مُشاركة مصر مع أشقائها الأفارقة فى تحقيق ذلك.

وحول دور المرأة فى التنمية فى مصر، أكد "الفاضلى" أن المرأة والشباب لهما دور شديد الأهمية فى جميع مناحى التنمية سواء فى إفريقيا أو فى مصر، مُشيرًا إلى تواجد 8 وزيرات فى الحكومة المصرية ونائبتين للوزراء تعملن فى ملفات ترتبط بالتنمية والتطوير فى مصر، ما يعنى أنهن شركاء فى عملية اتخاذ القرار بمصر، كما أشار إلى قيادة المرأة والشباب فى القطاع الخاص لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن هناك العديد من المُبادرات المصرية لدمج المرأة والشباب، ليس فقط على المستوى المحلى ولكن العالمى أيضًا فى ضوء تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "منتدى شباب العالم" السنوى واستضافته فى مصر.

وخلال الجلسة التى عقدت بعنوان "دور مصر فى تحقيق الاندماج بإفريقيا: إفريقيا التى نريدها"، تم عرض فيلم وثائقى ترويجى لمشروعات التمنية الاقتصادية والبنية التحتية، وعوامل الجذب فى مصر، بما فى ذلك المقاصد السياحية.

شارك فى الجلسة محـمد المصرى، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، إضافة إلى ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية.

وعرض محمد المصرى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال 6 سنوات الماضية ومُساهمتها فى استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع الخطوات اللازمة لتعزيز الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، من حيث إقامة شبكات متكاملة من الطرق والموانئ وغيرها من وسائل تعزيز الاتصال والتواصل بالقارة، فضلاً عن إزالة الحواجز غير الجمركية.

وعرض ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية خلال الجلسة رؤية المجلس للصناعات الطبية المصرية حول توطين صناعة المستلزمات الطبية فى مصر والقارة الإفريقية، وأهمية التجارة البينية بين الأسواق الإفريقية والتحديات التى تواجهها ومن بينها التحديات اللوجستية والنقل والشحن والتعاملات المصرفية، وطرح الرؤية المصرية بالتغلب على تلك التحديات من خلال التركيز على إمكانية إقامة مصانع مصرية فى 12 دولة إفريقية تمثل تحالفًا بين شركات الدواء المصرية لإنتاج الدواء لصالح هذه الشركات، ثم بيعه فى السوق المحلى بهذه الدول ودول جوارها.

بدورها، قالت الدكتورة نكوسازانا دلامينى زوما وزير الحوكمة والشؤون التقليدية فى جنوب إفريقيا والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقى، إن التنمية الاقتصادية فى مصر تعد قصة نجاح مُلهمة لجميع الدول الإفريقية، مُشيرة بذلك إلى القيادة المصرية لأجندة الاتحاد الأفريقى 2063، مشددة على أهمية طريق "القاهرة- كيب تاون" فى تحقيق التكامل والاندماج الإفريقى فى إفريقيا التى نريدها.