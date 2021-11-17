البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى بالعباسية

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، دون حضور شعبى بسبب الظروف الخاصة بفيروس "كورونا"، وبُثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





واستكمل قداسة البابا تواضروس الثانى سلسلة تأملاته فى مزمور 37، مشيرًا إلى أن الإنسان الحكيم دائمًا يحيا فى اطمئنان والطمأنينة هى الرضا.

وتحدث قداسة البابا تواضروس فى ثلاثة مبادئ مهمة لحياة الطمأنينة وهى: الثقة بأن كل الأشياء تعمل معًا للخير وهو ما حدث مع داود النبى وراعوث الموآبية ويوسف الصديق وبولس الرسول ومار مرقس الرسول، والشكر: لكى تكون مطمئنًا قدم شكرًا متواصلًا، والأمانة فى كل شئ فى كلامك ووعودك ومعاملاتك وفى القليل الذى فى يدك وأمانتك فى القليل ستُبارَك وسيعطيك الله أكثر وأكثر.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى أمس السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2021 بالقاعة الرئيسية فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -فى تصريح صحفى- إن أعمال السيمينار الذى يحمل عنوان "الناظر من أعلى" تستمر لمدة أربعة أيام، ويحضره الآباء أعضاء المجمع المقدس من الأحبار ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف أنه من المقرر أن ينافش السيمنار مجموعة من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوى الكنسى وفقًا لمبادئ الإدارة الحديثة بما يعود بالنفع على الخدمة الكنسية ككل ولاسيما فى مجالات الاستثمار الأمثل للموارد والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية.

وتابع أن شعار السيمينار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية" بينما حمل العنوان "الناظر من أعلى" وهو ترجمة لكلمة "أسقف"، والذى يشير إلى ضرورة حرص الرعاة الكنسيين على وضع الرؤية الشاملة للعمل فى مقدمة أولوياتهم بشكل دائم.