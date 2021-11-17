محافظ جنوب سيناء يتابع جهود الترويج السياحى لمنطقة حمام موسى

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمنطقة حمام موسى بطور سيناء والشاطئ والفندق التابع للمحافظة، يرافقه عدد من ممثلى الشركات العاملة فى المجال السياحى والسياحة العلاجية والاستشفائية.





وقال المحافظ -فى بيان- إن هذه الزيارة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة والترويج السياحى ووضع منطقة حمام موسى على خريطة السياحة العالمية كنواة تنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالمحافظة، مشيرا إلى أن منطقة حمام موسى تحتوى على عيون كبريتية بدرجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية تنبع من الجبل منذ أكثر من 5 آلاف عام تشفى العديد من الأمراض، بالإضافة إلى ثروة لا تقدر بمال من النخيل وموقع استراتيجى نادر الحدوث يشتمل على قمم الجبال وساحل البحر. واستعرض المحافظ ما تم عرضه من مقترحات لمشروع التطوير على كبار المسئولين فى الدولة عند زيارتهم للمحافظة وكان آخرها رئيس هيئة الاستثمار من أجل استغلال الموارد الطبيعية والتاريخ الدينى للمنطقة.

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