انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور الويك أند بالصور Carrefour weekend على الشاشات والأجهزة الكهربائية بخصم حتى 40% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثير مع نهاية كل أسبوع عروض كارفور الويك أند Carrefour weekend Offer’s، التي يطلقها الهايبر على أبرز المنتجات والأجهزة الكهربائية، بعرض سعر مناسب للجميع، على أن تسري من الخميس إلى السبت، وتحديداً يسري هذا العرض المتميز، من غداً الخميس الموافق 18 نوفمبر، حتى السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وتجدر الإشارة إلى أنه تصاحب مجلة العروض خصومات خيالية، تصل إلى 40% على بعض المنتجات، وعليه نستعرض معكم من خلال موقعكم مصر فايف، كافة تفاصيل العرض في الفقرات التالية.

عروض كارفور الويك أند نوفمبر 2021

أعلنت الصفحة الرئيسية للهايبر بإستخدام منصة الأشهر فيس بوك اليوم، عن العروض المقدمة بمناسبة الويك أند، والتي تتضمن بعض الأجهزة الذكية والمنزلية، التي تمثل إحتياجاً أساسياً لآلاف عملاء الهايبر، وبالأخص الشرائح المقبلة على الزواج، من الشباب والشابات، نظراً لأنها من الأجهزة اللازمة لمختلف البيوت العصرية، وعليه في السطور التالية، نشير إلى أبرز ما تتضمنه مجلة عروض كارفور نوفمبر الجاري، وهي كما يلي:

عروض خاصة على الشاشات الذكية، بمختلف الأنواع والأحجام.

العديد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الهامة.

أبرز أدوات المطبخ والطهي.

عروض الجمعة البيضاء Black Friday

وفي سياق متصل وجبت الإشارة إلى أحد أبرز المناسبات القادمة، والتي ينتظرها العالم أجمع في هذا الوقت من كل عام، وهي مناسبة الجمعة البيضاء وفقاً لما تسميته في المنطقة العربية، أو البلاك فرايدي Black Friday عالمياً، وهو عرف أنطلق أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم فيه المنافسة بين الآلاف الماركت، بإطلاق خصومات وتخفيضات على كافة المنتجات، والتي يشارك بها بقوة كل عام هايبر كارفور، بإطلاق عروض كارفور البلاك فرايدي، السارية طوال شهر نوفمبر.

مجلة عروض Carrefour weekend

في هذه الفقرة نستعرض مجلة العروض المعلن عنها اليوم، من قبيل هايبر كارفور مصر، مع ضرورة الإشارة إلى أنه يمكن لكافة العملاء الشراء online بإستخادم البطاقات الائتمانية، أو بالدفع عند الاستلام، وذلك من خلال زيارة موقع الهايبر الرسمي، والآن نستعرض لكم مجلة عروض كارفور مصر نوفمبر، من خلال الصور التالية: