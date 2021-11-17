/661847/تعرف-على-حكام-مباريات-الخميس-بالجولة-الرابعة-من-الدوري-الممتاز

كشفت لجنة التحكيم باتحاد الكرة على حكام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لليوم الأول من الجولة غداً الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد الغد على أربع مواجهات قوية، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لمباريات تصفيات كأس العالم.

فاركو ومصر المقاصة

ويلتقي نادي فاركو مع مصر المقاصة في الساعة الثالثة مساء، على ملعب برج العرب، ويأتي هشام الفلال حكم ساعة في المباراة، ويعاونه رمضان هنداوي، وممدوح مصطفى مساعدين.

فيوتشر والشرقية للدخان

ويلتقي الشرقية للدخان ونادي فيوتشر أف سي، في الساعة الخامسة والنصف مساء، بصافرة تحكيمية محمد الحنفي، ويساعده احمد حسام وأحمد بكر.

سيراميكا والبنك

ويقود لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء، عبد العزيز السيد حكم أول، ويساعده إبراهيم السوداني وصالح محمد.

الاتحاد والجونة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندري والجونة في الساعة الثامنة مساء، بصافرة تحكيمية نادر قمر الدولة، ويساعده يوسف البساطي وسيد حسن.

ترتيب الدوري قبل الجولة الرابعة:

1 ـ الأهلي

2 ـ بيراميدز

3 ـ غزل المحلة

4 ـ البنك الأهلي

5 ـ الزمالك

6 ـ سموحة

7 ـ سيراميكا كليوباترا

8 ـ مصر للمقاصة

9 ـ المقاولون العرب

10 ـ فيوتشر

11 ـ الجونة

12 ـ الاتحاد السكندري

13 ـ المصري البورسعيدي

14 ـ إنبي

15 ـ طلائع الجيش

16 ـ فاركو

17 ـ إيسترن كومباني

18 ـ الإسماعيلي