/661854/حسام-المندوه-يشهد-على-أول-بوابة-إلكترونية-بالباب-الرئيسي-لنادي-الزمالك

شهد نادي الزمالك اليوم البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية على الباب الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية وذلك بمعرفة الهيئة القومية للبريد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وحسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة بمتابعة عملية التركيب لأول بوابه اليكترونية في حضور تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الإليكترونية بالهيئة القومية للبريد.

حسام المندوه

ومن جانبه قدم حسام المندوه الشكر لشريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية مع النادي سواء من خلال إعداد وتجهيز الكارنيهات الجديدة لأعضاء النادي أو من خلال تنفيذ البوابات الإليكترونية.

وأكد المندوه أن هذه الخطوة بتركيب بوابات اليكترونية على بوابات الزمالك تعتبر نقله نوعية في عملية تنظيم دخول وخروج الأعضاء.

حسين السمري

وأشاد حسين السمري المدير التنفيذي بهذه الخطوة مؤكدا على أنها تأخرت كثيرا ومشيرا الى أن الهيئة القومية للبريد المصري ستقوم خلال شهر بتركيب البوابات الإليكترونية على كافة مداخل النادي.

وأكد تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الإليكترونية بالهيئة القومية للبريد أن الانتهاء من تركيب الأجهزة الجديدة على البوابة الرئيسية سيكون يوم السبت المقبل على أن تكون باقي البوابات جاهزة خلال شهر.

عقد عبد الله جمعة

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعه ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم جديدة لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024-2025.

يذكر أن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.