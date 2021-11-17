/661855/ناشئين-تنس-طاولة-الأهلي-يتوج-ببطولة-الجمهورية-على-حساب-الزمالك

تُوج فريق ناشئي النادي الأهلي تحت 17 عامًا ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية، لبطولة الجمهورية للفرق التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمت قائمة الفريق التي شاركت في البطولة كلا من، مروان جمال، وياسين ياسر، ومؤمن صلاح، وياسين وائل، وعمر عبد العزيز، ومحمد السيسي، ومحمد فتحي، ومعاذ عامر.

فريق الناشئين تحت سن 19

فيما احتل فريق الناشئين تحت 19 عامًا لتنس الطاولة بالنادي الأهلي المركز الثاني خلال منافسات البطولة.

والجدير بالذكر أن فرق الناشئات بالنادي الأهلي، تحت 17 و19 عامًا، قد فازت ببطولة الجمهورية للفرق لتنس الطاولة.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق 17 عامًا ناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

تاريخ مواجهات الفريقين

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.