/661856/رجال-سلة-الأهلي-يتوج-ببطولة-دوري-المرتبط-على-حساب-الاتحاد-السكندري

توج فريق السلة الأول بالنادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط، على حساب الاتحاد السكندري، بنتيجة 70 مقابل 67، في لقاء الدور الثاني من نهائي دوري المرتبط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت احداث المباراة على العديد من الإلتحامات البدنية القوية بين الفريقين، والتي يمتلك فيها الاتحاد السكندري الأفضلية، ولكن الاهلي ينجح في النهاية من خطف البطولة بقيادة الإسباني اوجستي.

نتيجة المباراة الأولى بالنهائي

خسر رجال سلة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب بنهائي دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 83-77.

ونجح فريق 18 سنة المرتبط بالنادي الأهلي في الفوز على الاتحاد بنتيجة 83-59، فيما يلتقي الأهلي والاتحاد في لقاء العودة وحسم اللقب يوم الأربعاء المقبل.

رحلة الأهلي لنهائي دوري المرتبط

يذكر أن رجال سلة الأهلي بدأ رحلته إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

واستكمل رجال سلة الأهلي مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.