/661857/يوم-أبيض-سعيد-الزمالك-ينجح-في-التجديد-للاعبين-والتعاقد-مع-صفقة-قوية

شهد اليوم الأربعاء حالة من النشاط الإداري لدى نادي الزمالك، حيث نجح مسئولوا الأبيض في الجديد للاعبين بجانب التعاقد مع صفقة قوية في كرة الطائرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ففي صباح اليوم أجتمع مسئولوا الزمالك بقيادة حسين لبيب، بعبد الله جمعة وإمام عاشور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأتفقوا على كل البنودي حول التجديد.

التجديد لعبد الله جمعة وإمام عاشور

ليعلن الزمالك عن التجديد للاعبه إمام عاشور بشكل رسمي لمدة 4 سنوات أي حتى 2025، ثم بعدها بدقائق أعلن عن توقيع عبد الله جمعة ظهير الفريق الأيسر لمدة 4 سنوات أيضاً مثل زميله إمام عاشور.

التعاقد مع لاعب الطائرة محمد مصطفى

وبعدها بساعات قليلة نجح الزمالك في ضم محمد مصطفى لفريق كرة الطائرة لمدة موسمين، قادماً من الاتحاد السكندري في صفقة قوية أبرمها القلعة البيضاء، حيث حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في مصر الموسم الماضي وساهم مع المنتخب بشكل كبير في فوزهم بالمباريات التي شارك بها.

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الأن.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.