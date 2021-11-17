رئيس صحة النواب يدعم مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية:«البرلمان بغرفتيه يقف خلفكم».. صور وفيديو

/661858/رئيس-صحة-النواب-يدعم-مبادرة-الألف-الذهبية-لتنمية-الأسرة-المصريةالبرلمان-بغرفتيه-يقف-خلفكم-صور-وفيديو

عبر النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن سعادته لمشاركته بمؤتمر الرابع لمبادرة "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، الذي تقيمه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بالمتحف القومي للحضارة المصرية، موجها الشكر للنائبة عبلة الأالفي صاحبة المبادرة.

دوت الخليج

وأكد رئيس صجة النواب خلال كلمبته بالمؤتمر أن المبادرة تستهدف التوعية بأهمية ال ١٠٠٠ يوم الأولي من العمر للحفاظ علي الصحة النفسية والجسدية للطفل، الأمر الذي يستوجب وجود مباعدة بين فترات الحمل للحماية من العديد من الأمراض، وبالتالي معالجة قضية هامة وهي القضية السكانية والتي هي من اخطر الامور التي تهدد التنمية في البلاد.

مبادرة الألف الذهبية لتنمية الاسرة المصرية

وأكد حاتم أن هذه المبادرة يجب أن يتم العمل عليه من قبل منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، حيث ان هذه المبادرة لا تمنع الناس من أن يقوموا بالخلفة ولكن تطلب المحافظة على اولادهم لمدة 1000 يوم.

ووصف حاتم الفكرة انها جديدة ولها العديد من المزايا التي يجب استغلالها من المرشدات الصحية والمجتمع المدني، بالاضافة إلى الجامعات.

واختتم رئيس صحة النواب موجه حديثه للقائمين على المبادرة:" لو محتاجين تشريعات نحن خلفكم سواء مجلس الشيوخ أو النواب".

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.