/661859/بالصور-النائب-أحمد-البلشي-يكرم-لجنة-تقييم-الاداء-للكشافة-علي-مستوي-الجمهورية-بدمياط

دوت الخليج

وقام النائب أحمد البلشي بتقييم اداء روضة مدرسة الايمان الاسلامية بدمياط بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط الاستاذ عبد الرازق الزيني ومدير ادارة دمياط التعليمية، والاستاذ عبد العليم جمعه، وموجه عام التربية الرياضية الاستاذ طارق النشوقاتي.

وتم تكريم شريف فتحي مدير ادارة التربيةً الكشفيةورئيس لجنةًالتقييم الجمهوري، والاستاذ محمد عبد الحي محيسن، والاستاذ وائل سميح العدل، والاستاذه كوثر كيوان.

الجلسة العامة للبرلمان

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.