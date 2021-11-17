تثبيت 641 معلما فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عاطف سلامة، اليوم الأربعاء، أن جهاز التنظيم والإدارة وافق على تثبيت 641 معلما بعد 5 سنوات من التعاقد وتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ مطروح خالد شعيب، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل المديرية الدكتور محمود قاسم، لمناقشة سير العملية التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وافق على تعيين معلمين بالحصة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز خاصة بالإدارات التعليمية بسيوة ومدن غرب مطروح والضبعة.

واطمأن محافظ مطروح على الإجراءات التى تمت لتيسير منظومة التعليم بمدينة السلوم، وتلبى طلبات الأهالى وتحقق الاستقرار التعليمى للطلاب والمعلمين.

بدوره، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم تشغيل مدرسة بالسلوم بعدد 18 فصلا، لتكون مجمعا تعليميا للبنات منعا للتسرب التعليمى للفتيات، والموافقة على الدفع بعدد 40 معلما بالسركى لسد العجز فى جميع التخصصات التعليمية، وكذلك توجه 6 معلمين انتداب من محافظات أخرى إلى مطروح للعمل بمدارس السلوم.

وأوضح أنه سيتم الدفع قريبا بـ40 معلما بالتطوع لاستكمال سد العجز بالمعلمين، وأنه على من يرغب الالتحاق كمعلم بإدارة السلوم التعليمة التوجه لمديرية التربية والتعليم واستقباله فورا، وسيتم إجراء دراسة تربوية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبناء وللتوسع بالمدرسة التجارية لخدمة التعليم الفنى بالسلوم، كما تجرى دراسة إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالسلوم لاستيعاب مزيد من الطلاب.

ولفت إلى أنه تحقيقا لضخ دماء جديدة تم تغيير مدير المدرسة الثانوية والتجارية بالسلوم وتكليف أحد المعلمين المتميزين لحين شغلها بالطرق القانونية مع التأكيد على أنه لن تتوانى الجهود والمتابعة للارتقاء بالعملية التعليمية بمدينة السلوم.