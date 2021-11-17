عاجل.. إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو حتى 2025

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2021 – 2025، وذلك عقب حصولها على 130 صوتا خلال الانتخابات التى عقدت اليوم 17/11/2021ـ فى إطار المؤتمر العام للمنظمة.





وقد صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى لفترات متتالية يمثل اعترافا دوليا بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفى اليونسكو بشكل خاص، مبرزا العلاقات التاريخية التى تربط مصر بتلك المنظمة، ومشاركة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام فى احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على إنشائها. كما أوضح حافظ أن ذلك الفوز يأتى تكليلا للجهود التى بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس الهام. تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذى يعد الجهاز الإدارى الأهم باليونسكو، تلك المنظمة التى تضطلع بدور فريد فى ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولى فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما فى ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهنى وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة فى تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

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