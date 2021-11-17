وكيل الأزهر يشيد بنجاح الإمارات فى تنظيم إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - زار فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، الجناح المصرى المشارك فى فعاليات معرض "إكسبو دبى 2020"، بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة فضيلته فى القمة العالمية بين أصحاب الأديان، والتى تنظمها وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بحضور عدد من العلماء والقادة الدينيِّن حول العالم، تحت شعار: "نحو عالم متعاطف من خلال التسامح والإيمان والتفاهم".





وأشاد الدكتور الضوينى، بنجاح الإمارات فى استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمى الضخم، الذى يعد الأكبر منذ تفشى وباء كورونا المستجد، معبرا عن انبهاره بالتصميم المبتكر والمحتوى الفريد للجناح المصرى المشارك بالمعرض، والذى يبرز تاريخ وحضارة مصر الممتدة لآلاف السنين مرورا بالتطور الهائل الذى حققته فى العصر الحديث، فى مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، بما يعكس ثقل الدولة المصرية ومكاناتها على المستويين الإقليمى والعالمى. وتشارك مصر فى إكسبو 2020 دبى بجناح متميز، يقع فى منطقة الفرص، ويمتد على مساحة ألف متر مربع، يزينه من الخارج نقوشًا فرعونية، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيس للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكى تصميم الأهرامات.

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