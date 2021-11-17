الفريق أسامة ربيع لـ مساء dmc: قناة السويس تحقق أرقاما قياسية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تصنيف قناة السويس ارتفع بعد افتتاح القناة الجديدة، وحفر أعماق أكبر وصلت إلى 66 قدما، مشيرا إلى أن عدد الانحناءات قليل فى قناة السويس الجديدة، ما يساعد فى مرور أكبر عدد من السفن.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أوضح الفريق ربيع أن هناك زيادة فى حمولات وعدد السفن المارة بقناة السويس، مشيرا إلى مرور 112 مليون طن فى أكتوبر الماضى، بعد زيادة الطلب على المواد الخام الذى توقف فى 2020 بعد ظهور جائحة كورونا. وأشار ربيع إلى أن عدد السفن يصل أحيانا إلى 80 خلال 11 ساعة، مبينا أن القناة حققت أرقاما قياسية فى شهر أكتوبر بعبور ما يقرب 1744 سفينة، والعائد 551 مليون دولار، "كل شهر كان أفضل من اللى قبله"، وهناك حركة رواج بالتجارة العالمية.

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